日職》羅德新吉祥物再變身 現場球迷看傻眼（影音）
2017/06/11 21:39
〔體育中心／綜合報導〕先前羅德新吉祥物「鮟鱇魚」因造型特殊，讓日本網友看傻眼，更登上大聯盟官網，今「鮟鱇魚」再度變身，魚骨形狀的人偶一出現，讓不少現場球迷驚呼連連，成功博得版面。
今養樂多與羅德之戰中場，吉祥物「鮟鱇魚」隨音樂登場，未料「鮟鱇魚」突然變身魚骨造型人偶，引起現場觀眾驚呼，更因為人偶露出趣味表情，逗得現場哈哈大笑。
魚の第3形態を至近距離から撮影する事が出来ました。（広報） #chibalotte #謎の魚 pic.twitter.com/rkVGpC3YYX— 千葉ロッテマリーンズ公式アカウント （@Chiba_Lotte） 2017年6月11日
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