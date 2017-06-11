中職》35歲還飆150公里 林岳平感謝陳金鋒

林岳平。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林岳平昨天賽後的情緒很複雜，難過的是在延長賽被陳俊秀轟出再見全壘打，欣慰的是35歲還能飆出150公里球速，感謝陳金鋒把他介紹給成大的復健團隊。

林岳平指出，昨天登板時只覺得球速不錯，賽後才知道最快飆上150公里，「在陳俊秀打全壘打前，我有2球投到150公里，真的蠻欣慰的，我已經2年沒看過這個數字，賽後連自己都嚇一跳，台灣35歲還能有150公里的投手，應該不多吧？」他說。

林岳平去年6月1日在二軍出賽，被中信兄弟曾陶鎔的強襲球擊中右手大拇指，送醫檢查確定右手大拇指第2關節骨折，5天後接受手術，1個月後展開復健，「不只是手，是全身的大改造，包括投球動作微調，都由成大復健團隊擬定計畫，感謝陳金鋒把我介紹過去。」他說。