U20世界盃》列文單挑守門員破門 英格蘭奪隊史首冠 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017年FIFA U20世界盃在南韓水原世界盃體育場進行決賽，英格蘭青年隊、效力英超埃佛頓的前鋒列文（Dominic Calvert-Lewin）於上半場破門，幫助球隊以1：0擊敗委內瑞拉，奪得隊史首座U20冠軍。

第24分鐘，委內瑞拉隊長路瑟納（Ronaldo Lucena）長達35碼的自由球直接射門，但球擊中左側門柱沒進。第34分鐘，英格蘭杜威爾（Kieran Dowell）被路瑟納犯規，自由球長傳到門前，列文爭頂時越過費拉雷西（Nahuel Ferraresi），接著帶球射門被撲出，再補踢破門，幫助英格蘭先下一城。

委內瑞拉在第73分鐘得到12碼罰球，佩尼亞蘭達（Adalberto Peñaranda）禁區內被犯規，裁判吹12碼罰球，但紐卡索守門員伍德曼（Freddie Woodman）把佩尼亞蘭達的12碼球撲掉。

終場英格蘭U20以1：0擊敗委內瑞拉U20，贏得本屆FIFA U20世界盃冠軍。1966年英格蘭在自家舉辦的世界盃奪冠，此後成年隊再也沒贏得大賽冠軍，青年隊在51年後的今天再度捧盃。

列文。（歐新社）

英格蘭賽後慶祝奪冠。（美聯社）

影音：伍德曼撲掉12碼罰球