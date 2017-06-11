中職》陳俊秀連3場開轟助猿擊敗獅 封王倒數M5
2017/06/11 21:11
Lamigo桃猿陳俊秀（中）拿下單場MVP，賽後與Lamigirls跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕繼前天延長賽轟出再見全壘打後，陳俊秀跨場連續2打席開砲，昨天1局下就轟出扭轉情勢的3分彈，帶領Lamigo桃猿以7：4力挫統一獅，連續2場獲選單場MVP；猿隊拿下本季第2次單週5場全勝，上半季封王魔術數字減至「M5」，並讓獅隊吞下6連敗。
獅隊一開賽靠唐肇廷、蘇智傑、高國慶、陳鏞基的安打串聯，取得3：0領先；猿隊下半局立刻反撲，無人出局攻佔滿壘，林泓育擊出高飛犧牲打後，陳俊秀掃出3分彈清光壘包，助猿隊以4：3超前，3局郭嚴文、王柏融、林泓育接連安打，猿隊追加2分拉開差距。
總教練洪一中指出，陳俊秀連續3場有全壘打，主因應是打擊姿勢稍做修正，「之前他太僵硬，太重視細節」；陳俊秀表示，除了手放得比較高，其他都沒改變，打全壘打當然開心，重要的是球隊贏球，「我不會給自己壓力，也不會刻意去拚全壘打，設定好目標就去攻擊，這幾場都有掌握到失投球」他說。
Lamigo桃猿陳俊秀敲出逆轉全壘打。（記者陳志曲攝）
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