中職》吳東融五星級超美技守備！史總也拍手叫好（影音）
2017/06/11 21:28
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟林智勝今天在10局下半敲出再見全壘打，幫助球隊以7：6擊敗富邦悍將，而游擊手吳東融也在10局上演出關鍵美技，成功抓到打者。
前9局打完雙方戰成6：6平手，進入延長賽，10局上，楊承駿擊出2壘方向滾地球，原以為有機會穿出去形成安打，但遭到兄弟游擊手吳東融以「海豚跳」的方式攔下，並傳1壘刺殺。
吳東融這次美技引來主播球評的驚呼，總教練史耐德及隊友也在一旁拍手叫好。
吳東融。（資料照，記者林正堃攝）
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