中職》延長賽敲再見轟 林智勝：還在適應節奏
2017/06/11 21:20
林智勝敲出再見全壘打。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟今晚和富邦悍將鏖戰至延長賽10局，「大師兄」林智勝才從富邦悍將倪福德手中擊出再見全壘打，也是個人本季第10轟，終場中信兄弟7:6擊敗富邦悍將。
林智勝前4次打擊僅靠保送上壘過1次，他坦言前面打擊節奏不好，對方投手黃亦志也是擅長變化節奏的投手。10局下林智勝首位上場打擊，他說前半局結束後蔣智賢就對他說：「不是你（擊出再見轟）就是我」，當時他看到倪福德臨場變化球投很好，自己也沒特別設定球路，打擊節奏剛好對到。
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