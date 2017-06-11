中職》追平鋒砲鬼神紀錄 林智勝締超另類數據

林智勝與陳金鋒並列再見全壘打王。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟「大師兄」林智勝今天在延長賽10局下半敲出一發再見全壘打，以7：6氣走富邦悍將，這一轟也讓他追平「台灣巨砲」陳金鋒的紀錄，並列再見全壘打王。

林智勝昨天締造史上最速的250轟，雖然今天前3打數並未出現安打，但他在延長賽第10局，從悍將投手倪福德手中敲出一發再見陽春砲，連2天開轟，兄弟終場以7：6險勝。

加上這一轟，林智勝生涯已累積4發再見全壘打，與陳金鋒並列中職最多。林智勝生涯第一發再見轟就是滿貫砲，2009年砲轟兄弟「曹大帥」曹竣揚，2010年和2012年各有再見2分砲和再見3分砲，今天擊出再見陽春砲，也創下「完全再見全壘打」的另類紀錄。