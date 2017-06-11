中職》鄧紫棋為「動紫趴」壓軸 明年初在台灣開唱（影音）
2017/06/11 22:10
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿年度盛事「動紫趴」今天進行最後1天，由鄧紫棋壓軸，現場演唱《多遠都要在一起》、《泡沫》、《再見》《喜歡你》4首經典歌曲，可惜沒有追加安可曲。
鄧紫棋在動紫趴壓軸開唱。（記者陳志曲攝）
鄧紫棋指出，第1次走進棒球場、穿上棒球服，感覺非常新鮮，加上從未在球場中面對這麼多球迷演唱，其實有點緊張，「下午到球場彩排時，看到空凳子不覺得很大，比賽後站在場中央，才發現坐滿球迷後是這麼大。」她說。
鄧紫棋表示，完成在球場演唱，感覺非常開心，覺得球迷非常熱情，最特別的經驗是演唱會不可能跟歌迷這麼親近，目前她正在進行「Queen of Hearts」巡演，她也首次透露，台灣應該會排在明年初。
鄧紫棋現場演唱《多遠都要在一起》、《泡沫》、《再見》《喜歡你》4首經典歌曲。（記者陳志曲攝）
鄧紫棋。（記者陳志曲攝）
動紫趴。（記者陳志曲攝）
鄧紫棋開唱嗨翻全場。（記者陳志曲攝）
鄧紫棋開唱嗨翻全場。（記者陳志曲攝）
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