中職》鄧紫棋為「動紫趴」壓軸 明年初在台灣開唱（影音）

〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿年度盛事「動紫趴」今天進行最後1天，由鄧紫棋壓軸，現場演唱《多遠都要在一起》、《泡沫》、《再見》《喜歡你》4首經典歌曲，可惜沒有追加安可曲。

鄧紫棋在動紫趴壓軸開唱。（記者陳志曲攝）

鄧紫棋指出，第1次走進棒球場、穿上棒球服，感覺非常新鮮，加上從未在球場中面對這麼多球迷演唱，其實有點緊張，「下午到球場彩排時，看到空凳子不覺得很大，比賽後站在場中央，才發現坐滿球迷後是這麼大。」她說。

鄧紫棋表示，完成在球場演唱，感覺非常開心，覺得球迷非常熱情，最特別的經驗是演唱會不可能跟歌迷這麼親近，目前她正在進行「Queen of Hearts」巡演，她也首次透露，台灣應該會排在明年初。

鄧紫棋現場演唱《多遠都要在一起》、《泡沫》、《再見》《喜歡你》4首經典歌曲。（記者陳志曲攝）

鄧紫棋。（記者陳志曲攝）

動紫趴。（記者陳志曲攝）

鄧紫棋開唱嗨翻全場。（記者陳志曲攝）

鄧紫棋開唱嗨翻全場。（記者陳志曲攝）