盈豐香港女子公開賽》台灣女將謝瑀玲 總桿207桿並列亞軍
2017/06/11 22:50
盈豐香港女子公開賽台灣女將謝瑀玲（左）與泰國的雷努卡（右）並列第2，由香港體育專員楊德強頒獎。（TLPGA提供）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將謝瑀玲今天在盈豐香港女子公開賽最後1回合，打出68桿，以總計207桿並列第2名。泰國球員蘇帕瑪絲僅1桿之差，抱走冠軍。
2017 盈豐香港女子公開賽今天在粉嶺香港高爾夫俱樂部老球場落幕，謝瑀玲今天前9洞平標準桿，進入後9洞大爆發，她在第10洞先推進15呎博蒂推桿，接著第11洞長洞再送進2呎的小鳥。第13洞的第2桿剩160碼，她拿7號鐵桿打上果嶺，這球很順地滾進洞裡，賺進老鷹。當時只落後蘇帕瑪絲兩桿。
可惜最後5洞謝瑀玲沒有進帳，兩個5桿長洞都未能打下小鳥。她說：「因為打了老鷹後有點興奮，後面那兩個長洞打上果嶺距洞口都有點遠，大約是15呎沒推進，可惜了！」
謝瑀玲目前以日本女子次巡賽為主戰場，她指出日本次巡賽的強度比以前還強；所以她能在日本次巡磨練，是很好的機會，也讓她在打比賽時，深感要相信自己，才能專注而篤定。
泰國的蘇帕瑪絲今天只打出71桿，但始終維持在領先位置，即使最後1洞8呎保Par推桿沒進，吞下柏忌，仍以1桿之差的206桿奪冠，同時改寫賽史最低桿數紀錄。
今天打出67桿的泰國選手雷努卡，總計207桿，和謝瑀玲並列亞軍。台灣選手陳宇茹揮出68桿，以3回合總計208桿，與泰國選手薩萊朋、德國球員拉珊德瑞卡並列第4名。
原本並列領先的台灣女將余珮琳，今天表現不理想，花了75桿；黃靖打出74桿，兩人同以210桿，與中國選手張芸杰、張維維，以及南韓金池珉並列第8名。
謝瑀玲（左）在第13洞打下老鷹。（TLPGA提供）
盈豐香港女子公開賽泰國蘇帕瑪絲1桿之差奪冠。（TLPGA提供）
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