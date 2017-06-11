蠻牛就是狂！法網十冠「紅土之王」

納達爾。（路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽男單決戰，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）火力全開，6：2、6：3、6：1強壓瑞士單反名將瓦林卡（Stan Wawrinka），「蠻牛」相隔2年再度笑捧金盃，也締造空前十冠偉業。

揮別傷痛的納達爾，本月初剛過31歲生日，拿手的「紅土後院」連勝氣勢無法擋，第4種子此行連闖7關、1盤未失，場場挾壓倒性優勢横掃群雄，重現2008、10年掄元盛況，生涯第15座四大賽金盃到手，也僅次18冠獨走的瑞士老將費德爾（Roger Federer）。

「蠻牛」戰意頑強、擅底線對峙，左手上旋球在球速偏慢紅土威力更大，前9次殺進法網決賽全登頂，包括2005年起四連霸、2010年起賽史紀錄的五連霸！壟斷單一大滿貫賽事的宰制力空前，如今金盃集滿雙位數，更是網壇公開年代首見，無愧為當代「紅土之王」。

這場冠軍戰同樣一面倒，單手反拍的瓦林卡被困在底線，始終突破不了「蠻牛」底線大角度強抽壓制，一路挨打下直落3草草繳械，過往三晉大滿貫決賽都奪冠的「不敗紀錄」也破功。瓦林卡先前四大賽爭霸全勝，包括2014年澳網扳倒納達爾；15年法網、去年美網連挫塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）；如今法網再度問鼎金盃慘遭「蠻牛」復仇，生涯對戰納達爾形成懸殊的3勝16敗 。

開賽雙雄短兵相接，第6局起納達爾手感升溫，回發球愈來愈強勁，接連2度破發，首盤率先到手。次盤瓦林卡仍未回神，讓「蠻牛」連破帶保3：0開局，儘管勉強力保第8局，接下來又無力回破，連掉2盤氣得第3種子當眾咬球、發火摔爛球拍，甚至還被主審警告，情緒失控下陷入無路可退絕境。

第3盤納達爾已拚出信心，再度率先破發，反觀瓦林卡已是強弩之末，無心戀戰下情勢更加嚴峻，「蠻牛」加足馬力再破，順勢拉開差距，第十度成為巴黎羅蘭加洛斯最終贏家。

瓦林卡。（美聯社）