納達爾締造紀錄 法網賽十度封王

〔中央社〕西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天在法國公開賽冠軍戰輕騎過關，以一面倒優勢擊敗瑞士好手瓦林卡，締造在法網10次奪冠的紀錄，這也是他職業生涯第15次贏得大滿貫賽冠軍。

31歲的納達爾（Rafael Nadal）以6比2、6比3和6比1直落三盤，讓瓦林卡（Stan Wawrinka）難以招架。他成為網球史上公開賽時代以來在同一項大滿貫賽10度封王的第一人。

納達爾目前已15次贏得大滿貫賽冠軍，距離瑞士勁敵費德瑞（Roger Federer）保持的18次冠軍只差三次。他去年因手腕受傷退出法網賽，今年能夠奪冠更顯難能可貴。

這是納達爾第22次打進大滿貫賽決賽，他今年表現神勇，演出歷來第三次未失一盤的佳績。他總計只丟了35局，而且在決賽只丟六局，是在2008年的決賽只讓費德瑞拿下四局以來的最大勝利。

納達爾在賽後表示：「真是令人難以置信。能十度奪冠非常、非常特別。我的情緒非常激動。我的感受難以形容。」

頒獎時，自納達爾少年時就擔任他教練的叔叔湯尼（Toni）也獲邀上台。納達爾談起今年底將退休的湯尼時說：「如果沒有我叔叔，我不會贏得10次冠軍。」

他並感謝球迷的支持，感性表示：「對我來說，很難拿這項比賽與其他比賽比較。你們永遠都會在我心裡。」

瓦林卡讚揚納達爾是了不起的對手和運動員。他說：「我沒什麼好說的，你太棒了。你是了不起的典範，能和你比賽總是覺得光榮。」

相較於納達爾打進大滿貫賽決賽的經驗豐富，瓦林卡只有四次，而且他已經32歲，是44年來打進法網男單冠軍戰的最年長球員。這也是法網賽自1969年以來首次出現兩位年逾30歲老將爭霸的局面。

瓦林卡2015年曾獲法網冠軍，他這次打進決賽總計比納達爾多拼戰了五個小時多，但開賽後表現不錯，在第三局搶先破了納達爾球局。只是好景不常，這是他整個下午唯一一次破發，後來表現一路走下坡，幾乎全看納達爾表演。

這場比賽歷時2小時又5分鐘，納達爾全場擊出27個得分球，只有12次非受迫性失誤；瓦林卡則有19個得分球，有29次非受迫性失誤。