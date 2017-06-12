法網10度奪冠 納達爾感謝叔叔執教

〔中央社〕西班牙名將「蠻牛」納達爾今天拿下法國網球公開賽史無前例的第10座冠軍，他特地向他的教練兼叔叔湯尼致敬，也盛讚這項紅土賽事對他具有最特別的意義。

納達爾（Rafa Nadal）摘冠後在場邊表示：「多虧我的叔叔，從我3歲起他就在我身邊，我們有過許多努力，沒有他，我不會獲得這10座金盃。」

湯尼（Toni）打算在本球季結束後，卸下姪子的總教練工作。

現年31歲的納達爾也盛讚法網是對他具有最特別意義的賽事。自2005年初次參賽起，他在這項紅土比賽累計79勝2負，總計摘下10座冠軍，成為網球史上公開賽時代以來在同一項大滿貫賽10度封王的第一人。

在單一大滿貫賽奪冠次數比納達爾更多的選手是澳洲女子名將寇特（Margaret Court），她於1960至1973年間11度在澳洲公開賽封后。

納達爾說：「所有比賽我都是全力以赴，但在這裡的感覺無法形容。這是我生涯最重要的比賽。很難將這個比賽與其他賽事做比較。這項比賽永遠都會在我心裡。」

他還告訴現場觀眾：「我感覺到你們的支持簡直是不可思議。謝謝你們，下次見。」

今天封王後，納達爾生涯已抱回15座大滿貫冠軍，超越山普拉斯（Pete Sampras）獨居男子選手第2，僅次於瑞士好手費德瑞（Roger Federer）保持的18次冠軍。