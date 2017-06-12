MLB》賈吉轟出本季最大支 洋基3連戰屠殺金鶯（影音）
2017/06/12 07:52
〔記者石毓琪／綜合報導〕洋基超級新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季大聯盟最遠全壘打，並且單場雙響砲，洋基在4轟煙火秀陪襯下，14：3連著2天打爆金鶯，開出5連勝穩居美聯東區王者。
賈吉今天敲出他本季第20、21轟，在大聯盟排名第一，他在6局下棒打金鶯投手維瑞特（Logan Verrett），這支左外野陽春砲據大聯盟Statcast™統計，飛行495英呎遠，與2015年小熊布萊恩（Kris Bryant）並列第2，而史上最遠紀錄還是馬林魚「怪力男」「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）504英呎。
單場4支4、2轟以上的年輕球員，25歲46天的賈吉是繼1956年，當時24歲211天的Mickey Mantle後，洋基隊史又一最年輕球員達成這項成就。
洋基開局在桑契斯（Gary Sanchez）3分砲領銜，攻下5分大局，金鶯在3局上靠著連續4支二壘安打扳回3分，但6局下賈吉、卡斯楚（Starlin Castro）輪番開轟，賈吉7局下再炸2分砲錦上添花，14：3輕鬆獲勝，繼前2戰（8：2、16：3）後本周系列賽3場都以大比分取勝橫掃金鶯。
洋基新秀賈吉敲出雙響砲。（法新社）
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