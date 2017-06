MLB》賈吉轟出本季最大支 洋基3連戰屠殺金鶯（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕洋基超級新秀「法官」賈吉(Aaron Judge)今天敲出本季大聯盟最遠全壘打,並且單場雙響砲,洋基在4轟煙火秀陪襯下,14:3連著2天打爆金鶯,開出5連勝穩居美聯東區王者。

賈吉今天敲出他本季第20、21轟,在大聯盟排名第一,他在6局下棒打金鶯投手維瑞特(Logan Verrett),這支左外野陽春砲據大聯盟Statcast™統計,飛行495英呎遠,與2015年小熊布萊恩(Kris Bryant)並列第2,而史上最遠紀錄還是馬林魚「怪力男」「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)504英呎。

單場4支4、2轟以上的年輕球員,25歲46天的賈吉是繼1956年,當時24歲211天的Mickey Mantle後,洋基隊史又一最年輕球員達成這項成就。

洋基開局在桑契斯(Gary Sanchez)3分砲領銜,攻下5分大局,金鶯在3局上靠著連續4支二壘安打扳回3分,但6局下賈吉、卡斯楚(Starlin Castro)輪番開轟,賈吉7局下再炸2分砲錦上添花,14:3輕鬆獲勝,繼前2戰(8:2、16:3)後本周系列賽3場都以大比分取勝橫掃金鶯。

洋基新秀賈吉敲出雙響砲。(法新社)