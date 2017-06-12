MLB》剛飆完生涯代表作 光芒今下放胡智為
2017/06/12 07:29
胡智為回到3A。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕昨在光芒飆出中繼4局失1分好投的胡智為，今再度被下放3A，本季在大聯盟4度出賽，留下8局9K防禦率1.13的優質成績。
光芒昨天進行雙重賽，按規定可登錄第26人，胡智為因此第4度升上大聯盟，昨在雙重賽第2場因先發投手身體不適提前上陣，雖然登板第1局就挨轟，但之後完成連續3局的封鎖，還送出5K，表現是全隊最佳，賽後獲教練團肯定。
未來胡智為的定位將在牛棚，回到小聯盟後將不會再以先發姿態登板，不過從光芒本季頻繁升降胡智為的態度來看，測試胡智為調整的意味濃厚，未來在光芒牛棚有機會爭取一席之地。
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