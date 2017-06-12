MLB》太會飛！本季第2狂的得分奇招出現了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球員的本事越來越多，海盜球星麥卡琴（Andrew McCutchen）今天在本壘大秀驚人彈跳力，企圖用飛越的方式越過捕手得分，儘管仍遭觸殺但精彩美技博得球迷滿堂彩。

6局下海盜3：0領先馬林魚，在滿壘情況下加索（John Jaso）敲出一壘方向滾地球，一壘手接球後快傳本壘，麥卡琴為避免被捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）觸殺，跳起來試圖用飛越的方式得分，但瑞爾穆托反應相當迅速，接球後用手套向上觸碰麥卡琴的臀部，將他觸殺。

而在今年4月藍鳥老將柯格蘭（Chris Coghlan）才大秀飛越捕手的得分美技，引起全世界棒球迷的驚呼，沒想到相隔不久麥卡琴也展現驚人身體素質，儘管最後結果不如意，但這次精采的本壘攻防仍讓球迷讚嘆。

The home plate hurdle. It’s a thing. pic.twitter.com/s2q4C289kA — MLB （@MLB） 2017年6月11日

柯格蘭飛越捕手得分：