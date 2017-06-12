高爾夫》延長賽致勝博蒂！泰好手艾莉雅當新球后
2017/06/12 08:11
泰國年輕好手艾莉雅。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕泰國年輕好手艾莉雅今天在美國LPGA宏利金控女子菁英賽，靠著延長加賽推進致勝博蒂，逆轉奪下冠軍，同時也成為新任世界球后。
艾莉雅今天以69桿打完最後1回合，總計271桿，追上原本領先的美國名將湯普森，南韓田仁智同樣也是271桿，3人並列第1，必須加賽決定勝負。
延長賽回到第18洞，艾莉雅和田仁智都是兩桿攻上果嶺，留下長距離推桿，湯普森短切球失手，球停在果嶺前，她努力長推到洞旁1呎，有機會保Par。
艾莉雅看著田仁智的博蒂推桿沒進，她仔細看清下坡推桿的轉折，25呎的距離她的球快速但準確地掉進洞口，打下致勝博蒂，艾莉雅一臉驚喜，左手摀著嘴巴難以置信。
這是艾莉雅今年第1勝，也是她歷來在LPGA的第6勝，靠著這個冠軍，她將超越紐西蘭的高寶璟，成為女子高爾夫世界排名第1的球星，同時也是泰國史上第1位球后。
湯普森今天有許多機會獲勝，但推桿手感不理想，讓她從一度領先4桿逐步下滑。她在第17洞果嶺3推吞柏忌，第18洞有機會致勝的5呎推桿，又從洞口右側滾過，讓她錯失了這個冠軍。這是她今年第2度在延長賽落敗，生涯延長賽戰績是0勝3敗。
田仁智在延長賽也是還沒贏過，累計0勝2敗，今年已經有4場比賽名列第2，還未開胡。
台灣女將龔怡萍今天最後1回合打下3個博蒂和3個柏忌的72桿，總計280桿，並列25名。
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