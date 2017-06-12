MLB》至少該敲一安 朗神不小心開轟（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚日籍球星鈴木一朗本季陷低潮，打擊率已在2成以下徘徊多時，由於主力史坦頓（Giancarlo Stanton）昨遭觸身球砸傷，一朗獲得較多打席，而在今天他敲出陽春砲，攻回馬林魚唯一1分。

鈴木一朗今年已屆43歲高齡，去年達成生涯3000安成就，並以2成91為季賽收尾，但開季打擊率一直在2成保衛戰。不過今天一朗8局上敲出中右外野陽春砲，本季第2轟出爐，賽後他也笑說，代替史坦頓出賽，「所以我至少該敲一支安打」。

史坦頓昨開賽被觸身球砸傷後，就是由一朗接替他的打序和守位，史坦頓傷勢雖無虞，今天仍高掛免戰牌，也間接讓一朗有先發的機會，他說，「我知道他狀況OK，感謝老天，今天賽前我不知道自己會在先發名單裡，我來到球場才看到，甚至沒有時間準備，就這麼開始了。」

馬林魚外野史坦頓、歐蘇納（Marcell Ozuna）和耶利奇（Christian Yelich）3人若身體健康，基本上就是不動先發，因此一朗多以代打上陣，對於志在打到50歲的一朗而言，每天都是一場戰鬥，「我的機會很有限，要在比賽裡維持手感不容易，我只能盡我所能，但顯然還是有收到成效。」

一朗說，重要的不是年齡的數字，而是精神，「上場盡力去感覺比賽，那麼它就會回來，這就是我專注在做的，也希望我能一直維持下去。」

鈴木一朗今敲出本季第2轟。（法新社）