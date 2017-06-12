NBA》前3戰為何輸？泰倫魯：我們太溫柔

騎士教頭泰倫魯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士日前在3：0被聽牌的狀況下在自家主場以116：137力挽狂瀾，拿下總冠軍戰首勝，總教頭泰倫魯（Tyronn Lue）今天受訪表示：「前幾戰我們對對手太好了！」

教練泰倫魯似乎很滿意騎士在G4的表現，認為前幾戰都「太過溫柔」。根據《ASAP Sports》報導，魯教練賽後稱讚自家球員鬥志旺盛：「前兩場比賽我們對勇士太好了，我很喜歡這場比賽，替我們重振士氣，之後我們得抱持著必須獲勝的心態來比賽。」