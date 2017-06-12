MLB》席格扛生涯首發滿貫砲 道奇逆轉橫掃紅人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今於主場迎戰紅人，韓投柳賢振先發4局慘挨3轟退場，但道奇靠兩位超級菜鳥炸裂賣力追分，貝林格（Cody Bellinger）雙響、席格（Corey Seager）生涯首發滿貫砲相繼出爐，助道奇以9：7逆轉奪勝完成系列戰橫掃，昨敲再見二壘打的席格連兩天當英雄。

柳賢振今在2局上迅速遭遇危機，單局挨2轟先掉3分，2局下貝林格開轟追回2分，3局上柳賢振再挨陽春砲，4局上飆3K後被換下場由史崔普林（Ross Stripling）接手，道奇老將阿特利（Chase Utley）於5局下開轟追回1分。

6局上紅人攻勢再起，1出局後連掃兩安、靠犧牲打先拿1分，梅索拉柯（Devin Mesoraco）炸裂續添2分，紅人接著追加2安再度攻佔得點圈，史崔普林用1球製造滾地出局止血，但紅人已取得7：3領先。

貝林格本季第三度單場雙響。（USA Today Sports）

8局下道奇貝林格再度開轟吹響反攻號角，葛朗多（Yasmani Grandal）敲安上壘，紅人終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesiasz）提前上班竟自亂陣腳，登板後連投三保送先丟1分，席格打第一球直接扛出中外野大牆，生涯首發滿貫砲火燙出爐一棒逆轉。

9局上道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）登板關門，13球讓紅人三上三下順利守成，生涯200次救援成功到手，連續三振無保送局數也推進至25場。

連20場無失分紀錄慘遭滿貫砲中斷的紅人終結者伊格雷西亞斯，賽後無奈表示今天非常難熬，投球很沒感覺、又犯下大錯。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則稱讚席格技巧與自信兼備，充分掌握比賽節奏，關鍵時刻總能大放異彩，此役用滿貫砲續寫驚奇只是「席格日常」。

席格扛出生涯首發滿貫砲，跑壘時激情吶喊。（法新社）