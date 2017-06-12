MLB》楊恩大號三分砲 天使逆轉太空人
2017/06/12 10:21
楊恩今天轟出大號3分砲。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今天使作客美西龍頭太空人，打擊砲火猛烈，靠著楊恩（Eric Young）轟出大號三分砲助天使逆轉，以12：6轟垮太空人。
比賽一開始天使普侯斯（Albert Pujols）就敲出中外野方向的陽春砲，3局上再靠著連續安打拿下2分，下半局史普林格（George Springer）回敬一支2分砲將分差縮小至1分，之後太空人打線爆發，單局攻下4分，四局結束握有3分領先。
5局上天使吹起反攻號角，先以連續安打及保送追平比數，楊恩再接著補一支大號3分砲清空壘包，7、8局天使各進帳2分、1分穩穩領先，太空人則沒有再得分。
投手部分，天使先發查維茲（Jesse Chavez）僅投3.2局，被敲出4安打、失6分皆責失，丟了4個保送、3三振，無關勝敗，勝投由牛棚米德爾頓（Keynan Middleton）中繼1局，1安打、0失分拿下。
史普林格今天敲出本季第17轟。（USA Today Sports）
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》「流感之戰」20周年 喬丹奧運鑲金鞋再創天價（影音）2017/06/12 11:25
-
NBA》嗆騎迷不後悔 格林：我說話有經大腦2017/06/12 10:52
-
MLB》日本第七人！ 青木宣親日美通算2000安達陣（影音）2017/06/12 10:28
-
NBA》千呼萬喚不出來！詹皇婉拒三對三鬥牛2017/06/12 10:22
-
NBA》前3戰為何輸？泰倫魯：我們太溫柔2017/06/12 09:24