MLB》楊恩大號三分砲 天使逆轉太空人

楊恩今天轟出大號3分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天使作客美西龍頭太空人，打擊砲火猛烈，靠著楊恩（Eric Young）轟出大號三分砲助天使逆轉，以12：6轟垮太空人。

比賽一開始天使普侯斯（Albert Pujols）就敲出中外野方向的陽春砲，3局上再靠著連續安打拿下2分，下半局史普林格（George Springer）回敬一支2分砲將分差縮小至1分，之後太空人打線爆發，單局攻下4分，四局結束握有3分領先。

5局上天使吹起反攻號角，先以連續安打及保送追平比數，楊恩再接著補一支大號3分砲清空壘包，7、8局天使各進帳2分、1分穩穩領先，太空人則沒有再得分。

投手部分，天使先發查維茲（Jesse Chavez）僅投3.2局，被敲出4安打、失6分皆責失，丟了4個保送、3三振，無關勝敗，勝投由牛棚米德爾頓（Keynan Middleton）中繼1局，1安打、0失分拿下。

史普林格今天敲出本季第17轟。（USA Today Sports）