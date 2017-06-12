MLB》道奇守護神太威！25場43K締造夢幻紀錄

簡森是今年最具宰制力的終結者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇守護神簡森（Kenley Jansen）今天創紀錄！拿下生涯第200次救援成功，還寫下開季無保送的最多三振歷史紀錄，幫助道奇以9：7擊敗紅人。

簡森今關門繳出三上三下，送出1次三振，這是他生涯第200次救援，成為現役第10位達200救援里程碑的投手，同時他的未保送紀錄得以延續，開季至今投25場狂飆43K，防禦率僅1.03，且仍未被選到保送，締造大聯盟史上開季無保送最多三振的紀錄。