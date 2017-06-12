網球》法網後蠻牛躍升世界第2 謝淑薇返百名內
2017/06/12 11:42
（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕法網昨晚落幕，男單冠軍由「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）直取三擊敗瓦林卡（Stan Wawrinka），拿下法網第10冠，世界排名也稍有變動，納達爾躍升第2，而原本坐穩老二位置的喬科維奇（Novak Djokovic）則掉了2名。
球王仍由英國穆雷（Andy Murray）坐鎮，瓦林卡仍居第3名不動，去年拿下法網冠軍的喬科維奇降至世界第4，僅追在後的是未參與紅土賽季的費德爾（Roger Federer）。而這次一輪遊的台灣一哥盧彥勳則掉了8名，居世界第68名。
女單部分，由本屆法網首輪敗給非種子選手的柯珀（Angelique Kerber）居球后寶座，法網亞軍哈勒普（Simona Halep）躍升2名來到世界第2，追平自己最高排名。第3名仍由普莉絲可娃（Karolina Pliskova）坐鎮。目前懷孕休戰的小威廉絲（Serena Williams）則降至第4。
調動幅度最大是去年冠軍穆古魯莎（Garbiñe Muguruza），由原本的世界第5掉至15名。以非種子身分拿下法網冠軍的小將馬歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）將創下生涯新高來到排名12。首次闖進法網32強的台灣選手謝淑薇將回到百名內。
（路透社）
瓦林卡。（法新社）
（歐新社）
穆谷魯莎跌至15名。（歐新社）
喬科維奇降至世界第4。（法新社）
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