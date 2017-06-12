NBA》丟冠格林火速來電？杜蘭特澄清：絕對沒有

杜蘭特（左）否定格林（右）「電話說」。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前勇士前鋒格林（Draymond Green）自爆自己在去年7戰丟冠後火速撥電話給杜蘭特（Kevin Durant），遊說杜蘭特加盟勇士團隊，還說假如去年奪冠，就不會有機會和杜蘭特同隊，但這番言論今天被杜蘭特打槍。

「沒有，百分之百沒有這回事。」被問到格林電話一事，杜蘭特澄清，去年7月決定加入勇士是出自各人的選擇以及職業考量，「他沒有打那通電話，至少不是在比賽後馬上打。」

杜蘭特表示，一整季都在談論轉隊這件事，哪怕講到累了，「也沒什麼好生氣或怎樣的，我只想在冠軍系列賽前再說一次，我想留在這裡（勇士），目標鎖定冠軍，這一年都是如此，就這樣。」