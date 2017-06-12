NBA》千呼萬喚不出來！詹皇婉拒三對三鬥牛

球迷想看詹姆斯打三對三的希望可能將落空。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運將新增三對三鬥牛賽，外界引頸期盼當今NBA一哥詹姆斯能率美國隊出征，但這項請求今天已被詹姆斯親自婉拒。

曾拿下4次NBA年度MVP的詹姆斯，今天受訪時表示將不會參加奧運三對三鬥牛賽，他坦承「三對三我不是很擅長，我的專長是打正規五人對決。」

詹姆斯解釋，自己在練球時也很少打一對一、二對二或三對三，「所以我可能不會打，也應該不會被邀請。」他說。

雖然詹姆斯不打奧運三對三，但他仍認為新增這項賽事將有助於籃球的推廣，他說：「在奧運增加新的籃球類別我認為非常好，不過目前還不清楚組隊方式是由NBA球員還是NCAA中尋找。」