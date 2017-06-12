NBA》勇騎連4年爭冠？柯瑞：這樣對大家都好

柯瑞明年還想打騎士。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕已經連續3年在總冠軍上演的勇騎之爭，今年戰火燃燒到第5戰，已聽牌的勇士明天將力拚總冠軍，報去年之仇。勇士主力柯瑞（Stephen Curry）今天在記者會表示連續三次在總冠軍戰碰頭「對聯盟來說是好事」，被問道明年是否還想在總冠軍戰與騎士對決也給予肯定回答。

「我認為目前的情況對聯盟絕對是好的，如果擺上時間軸，一整年下來都有好的故事走向，我們與騎士三度打進總冠軍戰，這樣的水平及比賽強度很驚人。」柯瑞說道。

被問道是否希望騎士隊的核心球員繼續待在騎士隊，讓兩隊未來還能以相同陣容在總冠軍碰頭，柯瑞回答：「當有一個像騎士一樣和自己有許多對抗經驗的對手時，我們當然很樂意每年都像今年一樣打進總冠軍，我很確定大家都樂意。」