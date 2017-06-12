NBA》嗆騎迷不後悔 格林：我說話有經大腦

格林。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕NBA總冠軍第4戰爭議判決不少，被吹技術犯規，賽後勇士前鋒格林（Draymond Green）管不住嘴，大嗆克利夫蘭球迷「都不是很聰明」，事格2天，格林認為自己沒有失言，「我只是闡述我的想法。」

格林在第4戰原本被判2次技術犯規離場，引來騎士球迷噓聲問候，之後裁判改判，將一次技術犯規記在勇士教頭柯爾（Steve Kerr）頭上，賽後格林猛開地圖砲，直言沒把克利夫蘭球迷放在心上，「他們似乎都不太聰明」。

會後悔自己的發言嗎？格林直說，當然不會，「我說的每句話，我知道我在說什麼，說話前都有經過思考，我才不會在之後才說『夥計，我不該說這些』，因為我比大家想得更聰明。」

格林在總冠軍系列戰場均11.3分9.8籃板4.8助攻，但命中率35.6%不理想。被視為騎士球迷眼中釘，勇士若在第5戰贏得冠軍，格林也能避免回到克利夫蘭和騎士球迷再度「交手」。