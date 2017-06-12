網球》莎娃大腿拉傷 將跳過草地賽季

莎娃因傷跳過草地賽季。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕今年四月結束15個月禁賽懲罰的前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）日前在臉書上宣布因為大腿肌肉拉傷不參與草地賽季的消息。

莎娃在臉書上寫道：「我在羅馬的傷勢經過檢查之後，很不幸地我無法參加草地賽事。非常感謝LTA（英國草地網球協會）的支持及給予我伯明罕外卡。我的下一站將會在史丹佛。」

莎娃復出之後表現在水準之上，但上個月中旬的羅馬女網賽她卻因傷退賽，法網也同時宣布不給她外卡。曾拿下2屆法網金盃的莎娃將跳過溫網，在休養後直接準備8月的美網。