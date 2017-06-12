NBA》「流感之戰」20周年 喬丹奧運鑲金鞋再創天價（影音）
2017/06/12 11:25
〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）高掛球鞋許久，球員時期的傳奇和功績，至今仍是球迷津津樂道的話題，他在1984年奧運奪金時穿過的球鞋在今天以19萬美元（約新台幣570萬）天價賣出，巧的是今天正好是「流感之戰」20周年。
1997年6月11日，公牛與爵士2：2平手殺入鹽湖城第5戰，喬丹卻在賽前傳得了嚴重的流感（後來證實為食物中毒），雖然缺席賽前的練球，當晚比賽喬丹帶著虛弱的身體，上場44分鐘砍下38分7籃板5助攻，還以逆轉三分球幫助公牛聽牌，最後也如願在G6回芝加哥主場奪冠，那場關鍵的第5戰被封為「流感之戰」。
2013年，喬丹在流感之戰所穿的戰靴在拍賣會上以10.5萬美元（約新台幣310萬）賣出，創下體壇史上運動員比賽用鞋成交價最高紀錄，無獨有偶，在「流感之戰」距今剛好20年紀念的今日，喬丹另一雙在1984年奧運籃球冠軍戰鑲金的戰靴，打破原先喬丹自己的紀錄，登史上比賽用鞋最高拍賣天價。
喬丹奧運金靴以19萬美元天價結標。（Complex Sneakers推特）
相關新聞
- NBA》第五戰要定了！詹皇：打出20倍的水準
- NBA》嗆騎迷不後悔 格林：我說話有經大腦
- NBA》千呼萬喚不出來！詹皇婉拒三對三鬥牛
- NBA》丟冠格林火速來電？杜蘭特澄清：絕對沒有
- NBA》前3戰為何輸？泰倫魯：我們太溫柔
推薦新聞
-
網球》世大運網球測試賽 主球館開幕戰總統來擲幣2017/06/12 13:01
-
NBA》大敵當前 柯瑞陪女兒踢球鬆一下（影音）2017/06/12 11:30
-
NBA》千呼萬喚不出來！詹皇婉拒三對三鬥牛2017/06/12 10:22
-
NBA》丟冠格林火速來電？杜蘭特澄清：絕對沒有2017/06/12 09:25
-
今日MLB戰績2017/06/12 08:50