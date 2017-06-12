NBA》「流感之戰」20周年 喬丹奧運鑲金鞋再創天價（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）高掛球鞋許久，球員時期的傳奇和功績，至今仍是球迷津津樂道的話題，他在1984年奧運奪金時穿過的球鞋在今天以19萬美元（約新台幣570萬）天價賣出，巧的是今天正好是「流感之戰」20周年。

1997年6月11日，公牛與爵士2：2平手殺入鹽湖城第5戰，喬丹卻在賽前傳得了嚴重的流感（後來證實為食物中毒），雖然缺席賽前的練球，當晚比賽喬丹帶著虛弱的身體，上場44分鐘砍下38分7籃板5助攻，還以逆轉三分球幫助公牛聽牌，最後也如願在G6回芝加哥主場奪冠，那場關鍵的第5戰被封為「流感之戰」。

2013年，喬丹在流感之戰所穿的戰靴在拍賣會上以10.5萬美元（約新台幣310萬）賣出，創下體壇史上運動員比賽用鞋成交價最高紀錄，無獨有偶，在「流感之戰」距今剛好20年紀念的今日，喬丹另一雙在1984年奧運籃球冠軍戰鑲金的戰靴，打破原先喬丹自己的紀錄，登史上比賽用鞋最高拍賣天價。

喬丹奧運金靴以19萬美元天價結標。（Complex Sneakers推特）