NBA》大敵當前 柯瑞陪女兒踢球鬆一下（影音）

2017/06/12 11:30

〔體育中心／綜合報導〕儘管大戰當前，勇士新好爸爸柯瑞仍不忘家庭，今天抽空陪伴寶貝女兒。

柯瑞老婆今天在Instagram的限時動態上貼影片，表示柯瑞在家陪女兒玩足球遊戲，雖然明天勇士將在主場進行關鍵第5戰，但柯瑞仍忙裡偷閒享受難得天倫之樂。

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