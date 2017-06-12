NBA》大敵當前 柯瑞陪女兒踢球鬆一下（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管大戰當前，勇士新好爸爸柯瑞仍不忘家庭，今天抽空陪伴寶貝女兒。

柯瑞老婆今天在Instagram的限時動態上貼影片，表示柯瑞在家陪女兒玩足球遊戲，雖然明天勇士將在主場進行關鍵第5戰，但柯瑞仍忙裡偷閒享受難得天倫之樂。

Good thing Steph Curry didn't start in net for USA tonight pic.twitter.com/geaxHKrWd9 — Sports Illustrated （@SInow） 2017年6月12日