MiLB》連9戰0失分續寫紀錄 王維中奪本季第5次中繼成功

王維中連9場無失分，本季第5次中繼成功。（取自釀酒人3A官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力釀酒人3A的台灣左投今登板中繼，主投1.1局0安0失分，連9場累積11.2局無失分續寫生涯新高，所屬球隊最終以8：3輕取對手，王維中拿下本季個人第5次中繼成功。

釀酒人3A打線今火力全開，整場攻下8分皆來自全壘打，王維中於8局上登板接手，用17球讓打者皆擊出外野飛球出局演出三上三下。

9局上王維中續投，三壘手發生守備失誤讓該局率先上場打擊的Victor Caratini上壘，王維中接著製造內野滾地讓Victor Caratini出局，此時教練決定換投， David GoForth登板接手率先飆K，取得2出局後雖被敲安，但成功讓打者擊出投手前滾地球出局結束比賽。

王維中擔任此役第四任投手，主投1.1局未被敲安無失分，用26球其中17球好球，無三振或保送，製造3次飛球出局及1次滾地出局，連續無失分紀錄推進至9場共11.2局續寫旅美生涯最佳紀錄，累積防禦率下修1.78，被打擊率2成23，已連14場未挨轟。