NBA》想坐場邊看勇士四巨頭？先拿135萬出來

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍戰況激烈，明天將進行的第五戰攸關勇士能否封王，因此票房不但銷售一空，就連二手市場的價格都寫下天價。

據ESPN消息指出，明天位於勇士主場的第五戰，已有球迷在轉售網站上以每張4萬5000美元（約新台幣135萬）的代價購入場邊位置，還有另一人則是出價4萬1000美元買下門票。

如此高昂的價格與去年相去不遠，上次第7戰曾有球迷砸下4萬9500美元（約新台幣148萬）的天價，為的就是一睹勇騎爭冠。

場邊位置可以近距離一賭球星風采，因此票價特別昂貴。（法新社）