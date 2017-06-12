NBA》被聽牌又怎樣 騎士老將：壓力在勇士那
2017/06/12 13:37
傑佛森（右）認為補進杜蘭特（左）的勇士壓力更大。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士在總冠軍賽3：1聽牌，明天騎士仍將背水一戰，老將傑佛森（Richard Jefferson）卻認為真正的壓力在對手身上。
傑佛森表示，壓力當然有，「但不是我們的」，「我們的壓力在哪？他們是單季73勝、還加了前MVP（杜蘭特）的球隊，他加入後這支球隊已經有3：1領先了。」
史上從未有過球隊從0：3落後翻盤，杜蘭特的加入讓這項挑戰更艱鉅，但騎士不無可能改寫歷史，傑佛森對騎士保有信心，「我們是衛冕軍，我們有實力奪冠，目前為止我們沒打出最好的表現，但我們從沒感到壓力，而他們將被檢視杜蘭特加入（能否奪冠）。」
傑佛森認為補進杜蘭特的勇士壓力更大。（資料照，法新社）
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