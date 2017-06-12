網球》世大運網球測試賽 主球館開幕戰總統來擲幣

蔡英文總統（右）12日視察臺北網球中心，為測試賽選手擲幣開賽。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕斥資近20億台幣的台北網球中心近期承辦世大運網球測試賽（台塑盃），蔡英文總統今天早上親臨現場聆聽簡報，同時也到主球場觀看開幕戰，體驗主審開賽前的「擲幣」動作，露出笑容勉勵比賽的兩位青少年選手。

蔡英文總統（左四）12日在台北市長柯文哲（右三）等陪同下，視察臺北網球中心。（記者張嘉明攝）

台北網球中心擁有16面球場，其中主球場擁有4000個觀眾席，另設有室內球場與戶外球場，美中不足的是主球場預算遭砍，台北市內湖屬於多雨區，原本計畫安裝開閉式屋頂喊卡。

蔡英文總統（右二）12日在台北市長柯文哲（右一）與教育部長潘文忠（左二）等陪同下，視察臺北網球中心。（記者張嘉明攝）

蔡英文總統今天與教育部長潘文忠、體育署長林德福、台北市長柯文哲一同到球場觀賞比賽，柯文哲會後受訪指出，當初預算削減，屋頂蓋不成，但未來可規劃加蓋上去，只是很多相關問題對流、風向等要去考量。

台北市網球中心，主球場。（記者張嘉明攝）