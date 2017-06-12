MLB》洗澡受傷不敢講 終結者被打爆有隱情

葛洛佛向教練團隱瞞傷勢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民終結者葛洛佛（Koda Glover）昨對遊騎兵關門放火，投0.2局就被敲3安打丟2分，包含一發全壘打，苦吞本季第2次救援失敗，今天葛洛佛終於向媒體坦承對教練團隱瞞傷勢，今天被放進10天傷兵名單。

葛洛佛表示自己是在前幾天洗澡時受傷，他說：「我當時在洗澡，彎下腰拿完沐浴乳後，起來發現背部抽筋，我不想因此缺陣，因為球隊已有3天的休息，所以我仍然上場投球，但最後才發現我的身體已不受控制，我應該要早點跟教練團說，老實說我背部的狀況真的不太好。」

昨天國民帶著3：1領先的優勢進入第9局，但葛洛佛卻被打下2分追平，吞下本季第2次救援失敗，最終遊騎兵在延長第11局攻下3分擊敗國民。

這也是國民本季團隊所發生的第10次救援失敗，他們的牛棚防禦率高達4.91是國聯第2差，如今再少了終結者，只能緊急將布蘭頓（Joe Blanton）叫回牛棚，暫時扛下終結者一職，不過他日前因右肩發炎錯過21場比賽，能否撐起國民後防仍是未知數。

葛洛佛今年24歲，身手備受國民期待，本季8次救援成功已是全隊最高，但防禦率5.12卻相當不及格，他季初也曾因臀部傷勢缺席14場比賽。