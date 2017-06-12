網球》納達爾法網一盤未失 預約溫布頓冠軍？

〔體育中心／綜合報導〕法網昨天落幕，西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）順利收下法網第10冠，整場賽事下來一盤未失，是納達爾第三度在法網場場直取三拿下金盃，分別為2008、2010及今年，外媒發現只要蠻牛在法網一盤未失，同年在溫網就會奪冠。

納達爾曾拿下2次溫網冠軍，而剛好就是法網一盤未失的那兩年，2010年的絕佳狀態甚至延續到美網，在同一年拿下三座大滿貫冠軍，加上費德爾（Roger Federer）休養後手感回春，7月開打的溫網將相當令人期待。

《ESPN》整理出過去納達爾法網一盤未失後就會拿下溫網。（取自推特）