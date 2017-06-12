日職》砸30億卻創13連敗紀錄 巨人總管恐下台

讀賣巨人戰績低迷。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕上週五（9日）巨人才以1分差擊敗火腿中止隊史最長13連敗，人事卻恐因此大地震，有矛頭對準現任總管堤辰佳，明（13）日的股東大會，備受外界矚目。

堤辰佳2015年5月就任以來，長期重視育成球員的培育，上一季成立巨人三軍，也找來年輕洋將從育成打起。對球隊的補強，還有去年季末砸下30億簽來自由球員陽岱鋼、山口俊、森福允彦，與日本火腿交易來吉川光夫、石川慎吾，網羅洋助人麥基、卡米內洛（Arquimedes Caminero）。但開季成效不彰，僅石川頂上主力，陽岱鋼、山口俊因傷缺陣許久，老將阿部慎之助5月大低潮，球隊投打都出了問題。

巨人6月8日敗給西武，隊史最長13連敗，士氣低迷，當時即有爆料母企業讀賣新聞內部高層不滿，明天股東大會和董事會將對此深究原因和未來對策，若堤辰佳下台，由總管特助鹿取義隆上台機率高。

結束13連敗，巨人又接連2戰敗給日本火腿，1勝11敗在交流戰墊底，央聯戰績也落到第5。

日刊體育大版面報導巨人人事恐震盪的消息。（取自日刊體育推特）