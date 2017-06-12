MLB》鈴木一朗還沒老 43歲照樣飛撲沒收安打（影音）
2017/06/12 14:20
〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗今天不但敲出本季第2轟，守備上還有精彩演出，證明身手依舊未老。
43歲的鈴木一朗今天頂替怪力男史坦頓先發鎮守右外野，在第2局就上演守備美技，海盜投手諾瓦（Ivan Nova）敲出右外野深遠飛球，被一朗的飛撲美技給沒收，就連場邊的海盜迷都為鈴木一朗喝采。
鈴木一朗今天擔任先發第7棒右外野手，單場3支1是發全壘打，本季出賽52場，81打數敲出16支安打，打擊率1.98。
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