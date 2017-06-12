中職》明星賽分隊、規則大變 十大新臉孔出賽

統一獅游擊手陳傑憲首次參加明星賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中職2017明星賽將在7月8、9日開打，今天名單公布，以中信兄弟11人最多，Lamigo桃猿6人、統一獅5人、富邦悍將2人，其中洋投史博威、郭峻瑋、陳傑憲和曾陶鎔均是第一次上明星賽舞台，且都是先發出賽。

這次明星賽依據2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）組隊方式，由具亞冠賽參賽資格的選手組成「明星紅」，及非具亞冠賽參賽資格的選手組成「明星白」對抗。第一次打明星賽的共有10名選手，包括史博威、陳傑憲、申皓瑋、李宗賢、楊家維、林政賢、曾陶鎔、張閔勛、朱育賢、郭峻偉。

由於分隊的規則改變，24歲以下及投入中職3年以內的「菜鳥」有較多的機會參與明星賽，光是去年選秀加入職棒的選手就有4位，近2年站穩一軍的5名本土選手，也透過票選和球團推薦獲得出賽。而洋投的部分，在桃猿隊投出佳績的史博威，則因專業票選排名第2，擠下伍鐸登上先發投手。

今年明星賽對抗的選拔方式為球迷60%及專業人員（教練、球員、媒體）40%票選，各守備位置人氣統計第一名（外野手前三名）之選手，即為2017明星賽紅白隊先發球員。