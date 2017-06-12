中職》7兄弟明星賽落榜 陳江和57萬票最悲情
2017/06/12 16:08
陳江和堪稱最大遺珠。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕中職今天公布明星賽名單，入選的球員以中信兄弟、Lamigo桃猿的13人最多，統一獅的12人居次，富邦悍將的10人最少，儘管中信兄弟仍是上榜人數最多的球隊，但結果卻與球迷票選呈現極大落差。
在球迷票選中，兄弟幾乎橫掃紅白隊的先發陣容，共19名球員在各守備位置領先，不過今天公佈的名單中，兄弟共7名球員落榜，依序為周磊、許基宏、詹子賢、鄭錡鴻、陳鴻文、陳家駒、陳江和，其中陳江和在7人中拿下最高的57萬票，可說是最大遺珠。
中職明星賽官網上表示，中繼、救援投手人氣統計第一名為明星賽出賽保證名單，但加權總積分是依球迷票數排名乘60％與專業人員總票數排名乘40％所得出，才會有不少球員拿下球迷最高票卻落榜的情形。
明星賽落榜球員：
|
球員
|
球迷票數
|
周磊
|
373012
|
許基宏
|
562312
|
詹子賢
|
537314
|
鄭錡鴻
|
282868
|
陳鴻文
|
551295
|
陳家駒
|
437784
|
陳江和
|
572023
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