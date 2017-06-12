高中畢業打中職 少年強打楊晉豪、成晉投入選秀

楊晉豪。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕楊晉豪、成晉兩名高中應屆畢業好手，本週將遞交報名表，正式投入今年中華職棒選秀。

來自高苑工商的楊晉豪，在金潭少棒時代曾代表台灣到參加威廉波特世界少棒賽，三級棒球時代都是球隊中心打者，同時具有長打能力及速度，二、三、游都能守的特性，更讓他成為球隊在安排陣型時的一枚活棋，未來性非常被看好，今年也受到不少大聯盟球探的關注。

長期關注大聯盟的楊晉豪奉印第安人隊的林多（Fransico Lindor）為偶像，希望自己能成為如此攻守俱佳的五拍子球員，楊晉豪也把中職Lamigo桃猿隊強打郭嚴文當成打擊的學習對象，目前打擊動作就和郭嚴文有幾分神似。

今年剛從平鎮高中畢業的成晉，則是投、打二刀流型的好手，身高187公分的成晉，具有出色的打擊能力，在去年的黑豹旗青棒賽拿下打擊王與最佳中外野手，實力深受肯定。

高大身材也讓成晉在投手丘上更具威脅性，由於很享受投球的感覺，成晉還沒有思考要專心往哪個方面發展，因此希望進入職棒接受更專業訓練後，再決定未來的方向。

成晉。（資料照，記者廖耀東攝）