日職》613岱鋼日 「巨人陽」初登東蛋將締千場里程碑
2017/06/12 16:47
巨人明天將在東京巨蛋主場舉辦「岱鋼日」（取自讀賣巨人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人在結束6場客場之旅後，本週將回到東京巨蛋主場，明日將舉辦「岱鋼日」，這也是陽岱鋼披上巨人球衣首度在主場亮相，而明天出賽將締造千場出賽里程碑。
30歲的陽岱鋼去年底以5年22.5億日圓的天價合約加盟巨人，球團對他寄予厚望，但季初受到右大腿拉傷、左小腿筋膜炎影響，一直在三軍調整，直到6月交流戰才正式歸隊，6場客場之旅，23打數6安打2打點，打擊率2成61。
陽岱鋼生涯在一軍出賽場次已經累積999場，明天「岱鋼日」將見證岱桑的千場出賽里程碑，也將是他首度披上巨人2號戰袍在主場出賽，勢必將吸引大批台灣球迷相挺。
巨人13日起與和軟銀進行三連戰，16日將要迎戰羅德，陽岱鋼可望與陳冠宇相見歡。
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