中職》看不到兄弟內戰 專業人員投票改變明星賽先發陣容

Lamigo桃猿先發投手史博威。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒明星賽今年首次加入由球員、教練與媒體的專業人員投票，比重佔40％，雖比球迷各管道投票佔60％低，卻對結果產生重要影響，包括史博威在內共8名球員，藉由專業投票進入先發名單。

今年明星賽各守備位置採用加權計分制，計算公式為：（球迷票選排名x60％）+ （專業票選排名x40％），換算計分低者勝出，球迷投票數量多寡只能決定名次，以紅隊先發投手史博威、白隊中繼投手林柏佑為例，在球迷、專業投票的排名都不是第1，經由公式換算計分卻是該守位最低，雙雙進入先發名單。

舉史博威為例，球迷投票70813票排第3名，差第1名伍鐸457833票一大截，但史博威、伍鐸在專業投票各排第2名、第6名，套用公式換算加權計分，史博威以2.6分小贏伍鐸的3分，成為紅隊先發投手。

此外，紅隊的中繼投手朱俊祥、一壘手陳俊秀、外野手林哲瑄，與白隊的救援投手陳禹勳、捕手高志綱、二壘手林志祥，都藉由專業投票名次較高而勝出。