NBA》打三對三找誰組隊？詹皇選喬丹和魔術強森

詹姆斯過去也多次代表美國參與國際賽。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020東京奧運確定新增籃球三對三鬥牛賽，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也不免俗被問到相關問題，不過他已經婉拒參賽，但若讓他來選，他會想和偶像喬丹（Michael Jordan）及魔術強森（Magic Johnson）組隊。

詹姆斯平常在聯盟中大殺四方，但他表示自己其實不擅長三對三，「因為練球時很少打一對一、二對二或是三對三，所以我可能不會打，也應該不會受邀參賽。」

即便不打算參賽，但詹姆斯對於奧運新增這個項目仍相當開心，雖然還不清楚組隊方式，但他認為這有助於籃球的推廣。

被問起想與哪些球員組隊，詹姆斯毫不猶豫的選了喬丹與魔術強森兩位退役的傳奇球星，但現役球員會選誰，他則說還得再想想。

相關賽制雖然還未公布，但NBA球員們都樂觀其成，勇士球員D.格林（Draymond Green）說：「我是打三對三街頭籃球長大的，但我覺得這項運動即便不是職業球員也可以參加，或許讓給業餘球員參賽是個不錯的選擇，球迷們可以看到，這些人可能也有其他工作，但一樣能把籃球打得很好，所以我覺得多了三對三這個項目很棒。」

喬丹（左）、魔術強森過去代表美國參與國際賽。（資料照，美聯社）