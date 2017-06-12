中職》高中就和彭政閔互轟 給了當年蔣智賢信心
2017/06/12 17:03
蔣智賢和彭政閔是兩隊人氣王。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕今年明星賽投票結果出爐，彭政閔和蔣智賢兩位中信兄弟隊友，位居明星白隊、紅隊人氣王，蔣智賢提及當年高中時，曾和當時的彭政閔「自辦」全壘打大賽，當年才高一的他就轟贏彭政閔，也給了當年的他信心。
蔣智賢說，他高一那年的職棒休賽季，彭政閔來三民高中自主訓練，打擊練習過後休息，輪到他們在校生打，最後眾人漸漸起鬨要他和彭政閔比誰打得遠，「我記得我們是第一屆拿木棒的青棒選手，那時候好像是我贏恰哥，當時覺得好像自己也是有實力能贏。」
這次明星賽蔣智賢也可能和現任隊友鄭凱文投打對決，蔣智賢說兩人上回比賽中交手大概是青棒時期，有點像回到當年的感覺。
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