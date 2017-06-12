中職》變形金剛粉注意！獅隊主場看球抽玩具
2017/06/12 17:23
〔體育中心／綜合報導〕統一獅將在6月推出「SUPER KNIGHT 騎士現身」結合變形金剛主題企畫，活動預計在6月17、18日台南棒球場熱鬧登場，屆時也將邀請變形金剛蒞臨獅隊主場賽事，給球迷最不一樣的主題活動。
6/14~18連續五場統一獅主場賽事，將推出變形金剛5「重裝騎士快變戰將」系列玩具，其中包括柯博文、大黃蜂、探長、判官及鋼鎖，凡購買當日賽事預售票者，將有機會在比賽中，獲得原廠授權變形金剛5玩具。
週六、日球團也特別結合變形金剛主題活動，凡進場前1500位球迷朋友，可獲得變形金剛棒球派對扇子，歡迎變形金剛迷及棒球迷一起進場體驗變形金剛棒球派對。
統一獅主題活動。（統一獅球團提供）
六月統一7-ELEVEN獅主場賽事：
6/14（三） 18：35 悍將VS獅 台南棒球場
6/15（四） 18：35 悍將VS獅 台南棒球場
6/16（五） 18：35 象VS獅 台南棒球場
6/17（六） 17：05 象VS獅 台南棒球場
6/18（日） 17：05 象VS獅 台南棒球場
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