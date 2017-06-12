NBA》肯定K湯表現 柯爾：他像拉不拉多一樣追著厄文

K.湯普森（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士勇士兩隊將在台灣時間13日再度交手，兩隊也在這幾日練球備戰，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時被問到誰是陣中最不需要擔心的球員，他選擇K.湯普森（Klay Thompson），也肯定他的表現。



K.湯普森今年季後賽前幾輪表現熄火，場均僅拿下15.3分，和去年的24.3分有一段落差，而在總冠軍賽開打後，他才逐漸找回手感，在第3戰中飆出30分，即便進攻無法有效幫助球隊，但他選擇從防守做起，而這些表現總教練柯爾也都看在眼裡。

「我們有個教練說，K.湯普森像隻拉不拉多一樣每天追著球跑，而他在總冠軍賽也成天追著厄文 （Kyrie Irving），死守著他，然後逮到機會也積極出手，這就是K.湯普森啊！他一直都很棒，但厄文表現也很出色，他有很多進球都很不可思議。」柯爾仍給予K.湯普森肯定。

勇士與騎士的第5戰將在台灣時間13日早上9點開打。