NBA》騎士G4大勝勇士 KD前隊友：僥倖贏一場
2017/06/12 18:33
〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的衛冕軍騎士拒絕被勇士橫掃，總冠軍賽第四戰強勢反彈，成功捍衛主場，系列戰首勝開胡，也讓騎士士氣大振，對此，曾是勇士一員也當過杜蘭特隊友的公牛射手莫羅（Anthony Morrow）表示，騎士能打贏一場，已經算很幸運了。
騎士日前在主場以137：116大勝勇士，總冠軍系列戰追到1：3落後，騎士三巨頭詹姆斯、厄文和洛夫皆有亮眼表現，全隊更飆進24顆三分彈，改寫總冠軍賽史上最多三分球的紀錄，首節灌49分和半場轟86分都創歷史新高，騎士希望能複製去年1：3逆轉劇本再次拿下金盃，莫羅接受《SiriusXM NBA》電台訪問時表示，騎士贏下G4已經是相當幸運，他不認為騎士能再度擊敗勇士。
莫羅認為G4的高檔表現很難持續下去，騎士不可能每場攻進24顆三分球，厄文也不可能每場攻破40分，JR史密斯必須在三分外線多有貢獻，詹姆斯也要繼續展現全能身手，騎士火力源源不絕，才有能力與勇士相抗衡。
他指出，雖然杜蘭特上一役有穩定輸出，但柯瑞上一戰表現不佳，如果第5戰恢復手感的話，那結局將會大不同。
莫羅的NBA之路是從勇士開始，2008年加盟後打完2個賽季轉戰雷霆，曾與杜蘭特和魏斯布魯克攜手奮戰，今年季中被交易到公牛，今夏合約到期將成為自由球員。
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