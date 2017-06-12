講美棒球傳奇再起 勇奪全國少棒聯賽軟式冠軍

澎湖講美國小棒球隊，勇奪全國少棒聯賽軟式冠軍。（記者劉禹慶翻攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民國91年以全校僅61名學生的白沙講美國小，卻勇奪第二屆亞洲盃少棒冠軍，今年再度在全國少棒聯賽勇奪軟式組冠軍，並取得參加日本東京世界軟式少棒錦標賽代表資格，各界期待講美棒球傳奇再起，為台灣棒壇再寫驚奇。

睽違15年，講美國小受到少子化影響，僅剩下26名學生，棒球隊員就有19人，已到了全校皆兵的情況，遠比當年奪得亞洲盃少棒冠軍時更為惡劣，但縣長陳光復相當重視，並積極慰留原本今年要退休的教練王長壽，更爭取遠東航空等企業資助，讓講美王朝再起。

今年全國少棒聯賽軟式組計有32隊參加，講美一路過關斬將，先以12比0擊敗台東桃源、1比0氣走南投成城、12比0扣倒嘉義市世賢、10比0扣倒高雄壽天、2比0勝高雄龍華；四強戰再以5比0擊退台中市追分，每戰都讓對手抱蛋，直至準決賽與台南歸南對決，才讓對手破蛋，但講美仍不負眾望，以4比2勇奪冠軍。

講美國小今年榮獲冠軍，也取得暑假在日本東京舉行的「IBA-boys世界軟式少棒錦標賽」資格，澎湖縣長陳光復今晚也專程前往馬公機場接機，並致贈3萬元獎勵金，同時也允諾將籌募出國比賽的費用，讓選手與家長們無後顧之憂，全力備戰，能在世界盃再創佳績，為講美傳奇寫下另頁傳奇。

講美國小全校僅26名學生，19人為球員。（記者劉禹慶翻攝）

講美國小面對南市歸南國小，以四比二獲勝勇奪冠軍。（記者劉禹慶翻攝）