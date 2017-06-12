籃球》豪旋風暑假襲台！林書豪7月16日抵達寶島

林書豪去年來台為中職開球。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕籃網隊後衛林書豪亞洲之旅台灣行程確定，今天林團隊公布豪小子抵台之日，他預計在7月16日抵達台灣，預計停留一週，接著前往中國。

林書豪7月16日到台灣，17日、18日兩天則將出席adidas活動，20日、21日將於台灣體大舉辦國泰夢想豪小子訓練營，21日當天還有林書豪分享會，地點將選在台中東海大學。

不忘回饋台灣籃球的林書豪連續七年於台灣舉辦籃球訓練營，國泰夢想豪小子訓練營今年將移師台體大舉行，這將是該訓練營首度於中部舉行。

林書豪籃球訓練營。（資料照，記者黃志源攝）