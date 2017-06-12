NBA》總冠軍賽的低薪族 勇士一哥柯瑞薪酸
2017/06/12 20:15
柯瑞。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士兩隊連3年在總冠軍賽中交手，陣容星光熠熠，日前外媒也整理一張主要球員在2016-17年的薪資列表，詹姆斯（LeBron Jame）、杜蘭特（Kevin Durant）包辦冠亞軍，洛夫（Kevin Love）拿下第3名，不過勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）年薪在兩隊之中僅排第10名。
詹姆斯拿下第1，也是唯一年薪超過3千萬（3096萬）的球員，去年轉隊到勇士的杜蘭特則拿到2654萬排第2，第3名的洛夫年薪也破2千萬（2116萬）。
勇士一哥柯瑞今年年薪僅1211萬（約新台幣3.6億），在兩隊球員裡僅排第10名，比隊友D.格林（Draymond Green）的1533萬（約新台幣4.6億）還少。
不過柯瑞與勇士的合約將在今年走完，外界也推估他的年薪可望翻3倍成長，有機會衝到1年3600萬美元（約台幣10.8億）。
2016-17騎士勇士兩隊球員薪資排名。（取自網路）
2016-17騎士勇士兩隊球員薪資排名。（取自網路）
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